Stradivarius ha creado los 'jeans' universales. ¡Nos valen a todas!

Los han llamado talla cero, pero nosotras los vamos a rebautizar como fantasía.

UXÍA B. URGOITI

Pues sí, a veces los sueños se hacen realidad y estamos completamente convencidas de que Stradivarius ha conseguido un verdadero milagro. Por fin vas a poder compartir con tu madre, hermana y amigas tus vaqueros favoritos. No importa que seas más alta, más estrecha, con más o menos cadera... ¡Viva la diversidad! Porque todas vais a estar perfectas con estos 'jeans' de la firma de Inditex.

Uno de los mayores problemas de la industria de la moda es que nadie se pone de acuerdo con las tallas. Puede que unos vaqueros pitillo de Zara te queden perfectos con la 40 y luego llegues a Mango y no te entre ni una pierna en el mismo tipo. Por eso, nosotras hace mucho que dejamos de mirar las etiquetas donde ponen números y letras que al final, no te van a decir nada hasta que no te los pruebas y ves que son justo lo que estabas buscando. Pues creemos que con el nuevo lanzamiento de Stradivarius, con esta bomba denim, se acabó el problema. La firma gallega ha creado el vaquero talla 0 y eso no significa que solo le vaya a valer a los bebés, sino que nos va a entrar y quedar ideal al 100% de las mujeres. De verdad, que esto merece una fiesta.

El lema de Stradivarius lo dice casi todo: 'No labels. No sizes. No limits. The most inclusive denim. A pair of jeans that fit everyone'. (Sin etiquetas. Sin tallas. Sin límites. El denim más inclusivo. Unos vaqueros que realzan a todas). Es que solo con leerlo nos dan ganas de levantarnos y aplaudir.

Este modelo de vaquero ha sido bautizado como Ø Size y es en formato pitillo ultraelástico que se ajusta de forma increíble a todos los cuerpos. La idea es decir adiós a las tallas, pensar solo en lo bien que nos queda, sin tener que mirar ningún número ni tabla. Y este jean pitillo nos va ayudar a conseguirlo y a ser muy felices.

Lo vas a encontrar en dos tonos, el tradicional color del denim y otro modelo un poco más oscuro. No tenemos claro cómo ha obrado el milagro Stradivarius, suponemos que mezclando el tejido vaquero con otros materiales elásticos que permiten que nos entre y quede a todas ideal. Lo que si tenemos claro es que nosotras queremos probarlo y como funcione, se lo vamos a recomendar a todas nuestras amigas.

Y te hemos dejado el mejor dato para el final, porque resulta que el vaquero que nos vale a todas tiene un precio de 25,99 euros. ¿A que es una fantasía?