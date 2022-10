Lo de estos pendientes de Zara que ha llevado Rocío Osorno es de otro planeta

La influencer no ha podido resistirse a una de las piezas más especiales de la colección que Elie Top ha creado para la firma del grupo Inditex.

Julia García

A finales del mes de septiembre, Zara puso a la venta una impresionante colección de joyas inspirada en la naturaleza firmada por Elie Top. Las abejas y los girasoles son la inspiración del famoso creador de “joyas de alta costura”, que se une a otros nombres de peso internacional como el de Kaia Gerber, el de Narciso Rodríguez o la firma de perfumes Jo Malone en esta apuesta de Inditex por elevar el posicionamiento de su marca estrella.

Era cuestión de días, ni siquiera semanas, que las prescriptoras de moda empezaran a presumir de joyas de anillos, collares, broches, brazaletes y pendientes que parecen diseñados por alguna joyería de lujo. Y no, son de Zara, aunque llevan la prestigiosa firma de Elie Top, que trabajo para Yves Saint Laurent y, sobre todo, para Alber Elbaz, colaborando con Lanvin durante más de una década. Una de las primeras mujeres famosas en caer rendida a las piezas de Elie Top para Zara ha sido Rocío Osorno.

La andaluza, que cuenta con una de las comunidades más afianzadas en torno a la moda en Instagram, donde hace ya mucho tiempo que da muestras de su exquisito gusto —y de su buena mano para pescar en las colecciones de Zara—, ha lucido con un total look negro de fiesta unos pendientes largos de la citada colección. Como puedes ver en el vídeo compartido por Osorno, son espectaculares.

En concreto, el diseño que ya tiene en su joyero Rocío Osorno son los mismos que ha utilizado Zara para promocionar la colección cápsula con la imagen en primer término de una modelo que los lleva. Son los pendientes largos —muy, muy largos, hasta los 14 cm cuelgan— "flor de abeja", una edición especial de Elie Top para Zara que largos que destacan por un gran girasol en su parte superior del que cuelgan flores y abejas elaborados cristales Swarovski.

El grueso de los pendientes, que se cierran con clip, está fabricado en latón con baño de oro y esmalte en color negro. El precio del par no llega por los pelos a los 100 euros, 99,95 euros, y todavía están disponibles en la tienda online de Zara, así que estás tardando si tienes un regalo especial por hacer en próximas fechas. Como si tienes que guardarlos hasta Navidad; ya no queda tanto y estamos seguras de que no quedarán existencias para entonces.

Dijo Elie Top que la colección a la que pertenecen estos pendientes “flor de abeja” estuvo inspirada por "una ensoñación bañada por el sol, una canción de la tierra", y lo cierto es que la opción del latón con el baño de oro y los elementos de la naturaleza escogidos sí recuerdan al sol de primavera o verano impactando de lleno en los muchos campos de girasoles que nos rodean.

Desde luego, a nosotras nos convencen tanto la retórica de la colección como su resultado final, y más viendo los pendientes colgar de las orejas de Rocío Osorno.