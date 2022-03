Tan cómodos como unos joggers pero elegantes para llevar como traje, son tan versátiles que dan ganas de ponérselos en cualquier ocasión.

Julia García

Puede que Pantone escogiera el calificado como Very Peri como color de 2022 y el año pasado fueran el gris y el amarillo los elegidos, pero no cabe ninguna duda de que en las calles ha sido el verde uno de los tonos de mayor éxito de los últimos tiempos. Lo comprobamos en la fiebre que sacudió las redes sociales con el bolso acolchado y con cadena que en este tono estaba por todas partes, en el vestido de Zara también teñido así con detalles cut out que enseguida se convirtió en viral y en muchas otras prendas y complementos que encontraron en la gama de la esperanza su recurso favorito.

La bautizada como "green obsession" no parece que vaya a quedarse aquí y así nos lo ha demostrado recientemente la fiel seguidora de tendencias Paula Echevarría con sus looks. La actriz nos ha ido dejando pinceladas en su feed de Instagram hasta terminar por confirmar que estábamos en lo cierto cuando hemos visto la última de las fotografías que ha compartido con sus seguidores. Una imagen que despeja cualquier tipo de duda sobre el poder del verde al ser coronado como absoluto protagonista de su estilismo.

Con una sudadera blanca estampada de Sandro muy similar a la que lució hace unos días con la gorra de Primark que se ha vuelto omnipresente, la intérprete se ha marcado un outfit en el que la comodidad es la que manda. Lo hace con un calzado todo confort como el que ofrecen unas zapatillas blancas y un minibolso en el que llevar lo absolutamente imprescindible.

Sin embargo, no creas que la sensación de desahogo la ha encontrado en unos vaqueros, unos leggings o unos joggers como hubiera sido lo más fácil. Su elección ha sido pantalón de pernera ancha y tiro medio en un intenso verde cuyo botón nacarado de la parte central pone el detalle diferencial.

Aunque se vende de manera independiente por 35,95 euros, el pantalón forma parte de un traje de Zara ya que lleva blazer a juego. Esto demuestra la versatilidad de esta pieza para ser llevada o bien como lo ha hecho Paula Echevarría de manera más desenfadada, o bien en un contexto más formal como puede ser profesional o festivo –recuerda que la temporada de comuniones y bodas está a la vuelta de la esquina– combinado con una blusa o un top así como con unos zapatos de tacón o unas sandalias.