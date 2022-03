La gorra con la inicial que tiene Paula Echevarría puede ser tuya por mucho menos de lo que imaginas

La actriz y las 'influencers' llevan semanas luciendo este accesorio en sus redes sociales que puedes adquirir en Primark.

UXÍA B. URGOITI

Nadie como Paula Echevarría para poner las cosas de moda. Ella conoce como nadie las tendencias, sabe cómo adaptarlas a su estilo y sobre todo, cómo sacarles todo el partido. Para nosotras es una fuente continua de inspiración. Hace unos días la actriz publicó una foto en su Instagram con uno de sus muchos 'looks' básicos a copiar y tener en cuenta sobre todo ahora, que empieza el temido entretiempo. Jeans, sudadera, gabardina y zapatillas, un 'outfit' copiable, combinable y súper ponible. Pero tenía un `pequeño detalle que lo hacía único, la gorra de baseball con una E. Al principio no nos dimos cuenta y pensamos que se trataba de la inicial de alguna marca de moda, pero no, hemos descubierto que es por la primera letra de su apellido, Echevarría.

Ella misma ha etiquetado la gorra en el post diciendo que es de Primark y claro, nos hemos puesto a investigar. Y efectivamente, el accesorio para la cabeza que promete convertirse en el 'must' de la primavera es de la firma irlandesa, cuesta 4 euros, y está arrasando entre las 'influencers' con más seguidores en sus redes sociales.

Esta es una de las cosas que más nos gusta de Paula y es que nadie como ella para combinar las cosas etiquetas 'low cost' con las grandes firmas. La asturiana es muy fan de Primark y siempre se hace con las prendas estratégicas para tener un armario completo. Esta gorra con su inicial le da el toque de estilo que necesita cualquier 'look', dándole un toque más moderno y estiloso.

Pero ella no ha sido la único que se ha enamorado del complemento que ha creado la marca irlandesa. A sus encantos tampoco ha podido resistirse Lara Tronti, que la ha combinado con otro estilo, el 'navy' pero que queda igual de chulo.

El caso es que la gorra de baseball de Primark está arrasando y se va a convertir en el objeto de deseo de la temporada. La tienes en las tiendas de la marca con las letras más comunes de los nombres por cuatro euros. Pero no podemos prometerte que cuando llegues esté todavía, ya que nos han contado que según llegan se agotan.

Así que igual es buena idea que lleves varios planes como alternativa a tu inicial. Si no es la primera letra de tu nombre que sea de tu apellido, como ha hecho Paula, o del de tu madre. Y si fracasas en la búsqueda de esas tres, ¿qué tal el nombre de tu gato?