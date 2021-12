Los clásicos jerséis jacquard vuelven este invierno en la nueva colección de Oysho para regalarnos 'lookazos' como los de Lucía Bárcena. ¡Todo un 'must'!

Cecilia Franco

Ahora que se acerca el invierno, uno de nuestros planes e incluso viajes que tenemos en mente es ir a la nieve. Disfrutar en familia en una casa rural de la sierra, reír sobre un trineo e incluso aprender a esquiar. Es la época perfecta para practicar deportes de montaña, pero también de realizar un reportaje de fotos tan bonito como el de Lucía Bárcena y estrenar así el 'total look' de Oysho más 'comfy' y calentito de la temporada.

Nuestras 'influencers' favoritas se preparan para vivir la temporada 21/22 de deportes de nieve. Y aunque parece pronto, muchas de las montañas de nuestro país ya lucen con ese espectacular manto blanco e 'influencers' como Lucía Bárcena no han podido esperar más tiempo.

Ella el 'mood' navideño ya lo tiene activado al mil por mil. Y es que además de tener ya el pijama navideño rebajado, ahora disfruta de unos días en la nieve con 'lookazos' que no han pasado desapercibidos. Porque no solo ha sacado de la maleta su equipación para esquiar, sino que nos da algunas ideas para conseguir verdaderos 'fotones' en esos días de descanso y no pasar frío en el intento.

"Pocas veces he visto nevar tanto y tan bonito". La reina de los looks estampados se une a la tendencia 'comfy' y relajada que nos propone la nueva colección de Oysho con este jersey de estampado jacquard verde que nos recuerda a la infancia y pantalones de punto con detalle trenzado en tono beige. ¿No es fantástico?

Los 5 jerséis jacquard básicos de armario de la nueva colección de Oysho Ver 5 fotos

Los clásicos jerséis estampados que llevamos luciendo desde pequeñas, se van a convertir en nuestra debilidad y así lo demuestran todos los diseños que esconde la firma de Inditex. En definitiva, si ya hemos caído rendidas con esta combinación, más nos vemos en la necesidad de tener en nuestro armario un jersey con este estampado clásico para disfrutar de la nieve, hacer fotos 'instagrameables' y llevar ese espíritu montañero más cómodo a cualquier rincón del mundo. ¿Aún no lo tienes en tu armario? Esta colección de jerséis estampados de Oysho será todo lo que necesitarás este invierno. ¡Perdición!