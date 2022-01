Laura Escanes se suma a la fiebre de las New Balance, pero no con el modelo que imaginas

La 'influencer' te dicta cómo seguir la moda pero sin perder la originalidad. Toma nota.

UXÍA B. URGOITI

Puede que esta sea una de las pocas, o tal vez la única, cosa que le podemos agradecer a la pandemia: nuestro vicio por las zapatillas. Gracias al confinamiento y posterior establecimiento de la moda 'comfy' como un verdadero manual de uso de la moda, podemos lucir todos nuestros 'outfits' de invierno o verano, calzando unas 'sneakers'. Ya te hemos hablado de las tendencias que este 2022 van a arrasar en cuanto a este calzado se refiere, y no sabemos si te acuerdas, pero entre nuestros pares favoritos hay siempre unas New Balance.

Hace unos días, nos despertábamos con la noticia de que las tiendas propias de esta firma americana cerraban en nuestro país, pero eso no significa que con ellas se vaya lo mucho que se llevan, lo ideales que son todos sus modelos y que están entre las favoritas de las famosas. Katie Holmes no se quita las clásicas '507' para pasear por las calles de Nueva York y parece que en España su mejor embajadora va a ser Laura Escaners, aunque el modelo que calza la 'influencer' el adjetivo clásico no va con ellas.

Y es que no es la primera vez que vemos a la catalana luciendo unas zapas de esta marca, de hecho, se puede decir que es una experta en hacer un lookazo tras otro con ellas, pero este nuevo modelo que ha sacado en su cuenta de Instragram, combinándolo de una manera tan 'cool', nos ha hecho generar en nuestras vidas una nueva necesidad.

El modelo de zapas New Balance que ha lucido Laura Escaners en sus redes sociales es el 550. No se trata de la típica 'sneaker' blanca y clásica, sino que tienen un poco de diseño 'monster' que las hace ideales. Pero esa misma originalidad es la que hace que sea una de las zapatillas más solicitadas de la marca y que casi siempre esté agotada.

Sin embargo, tenemos varias opciones para conseguir un estilismo similar al suyo. Ella ha combinado ese modelo con unos leggings de efecto piel y un bolso acolchado firmado por Yves Saint Laurent, todo en la tendencia 'black&white' que siempre que se hace obtiene como resultado el éxito.

Por ejemplo, estas, las New Balance 373, que se acercan más al clásico pero con el toque canalla de la suela 'track'. Están de rebajas en Décimas y se quedan con un super precio de 59,99 euros.

Por si quieres esperar a las de Laura Escaners, que pronto volverán a estar disponibles, echa un vistazo a los otros modelos que no vas a pasar de ver este año 2022.