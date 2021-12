La marca cierra sus tiendas en España y Portugal, así que tienen todo en liquidación. Pero tranquila, han prometido volver con mucha más fuerza.

UXÍA B. URGOITI

Mañana es el último día del año y también la última jornada en la que verás la tienda New Balance que tienes cerca en tu barrio en su estado normal. Los 22 locales que tiene la firma deportiva en España y Portugal cierran, en unas semanas, después de que el vínculo contractual que tienen con la compañía Experience toque a su fin este 31 de diciembre. No es una buena noticia, pero si quieres verle el punto positivo, acércate antes de que bajen la persiana porque vas a encontrar todas sus prendas en liquidación, es decir, mucho más baratas. Así que si llevas meses queriendo tener unas zapatillas New Balance como las de tu amiga, este es el mejor momento. Vas a encontrar descuentos de hasta el 70% desde el primer día de enero, mientras que ahora mismo están entre el 40 y 50%. Por lo que también es una buena idea para terminar de comprar todos los regalos de los Reyes Magos.

El problema ha sido que la firma americana no tiene tiendas propias ni en nuestro país ni tampoco en el vecino, así que la gestión la llevaba esta empresa española, con la que no han llegado a un acuerdo para seguir haciéndolo.

Pero no te pongas triste y aprovecha esta liquidación, ya que la multinacional de deporte ya ha anunciado su intención de abrir y gestionar sus propios establecimientos en nuestro país a partir del próximo año. El último acuerdo de licencia que alcanzaron New Balance y su partener española se produjo en 2016, después de que las relaciones comerciales entre ambas compañías comenzaran en 2013.

Con respecto a las tiendas que la marca tiene operativas en España, seis de los establecimientos se encuentran en la Comunidad de Madrid. Tres de ellas se encuentran en la capital, en las calles de Gran Vía, Fuencarral y Jorge Juan. Las otras tres, se encuentran en los 'outlets' de Getafe, San Sebastián de los Reyes y Las Rozas.

Además, también hay tiendas New Balance en otras ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña y Bilbao que echarán el cierre próximamente.

Mientras nos abren las puertas de las nuevas tiendas New Balance, puedes seguir comprando sus zapatillas en su venta online, por la que la empresa americana ha apostad desde que comenzó la pandemia hace casi dos años.

No sabemos dónde estarán los nuevos establecimientos de tu marca de deporte favorita, pero de lo que estamos seguras es de que tienes que aprovechar esta oportunidad para hacerte con tus zapatillas deseadas con descuentos de hasta el 70%.