H&M tiene los zapatos de tacón cómodo (sí, es posible) que no te vas a quitar en toda la temporada

Podemos decir que son sandalias pero también que son cómodas, sofisticadas y elegantes.

UXÍA B. URGOITI

A nosotras también nos encantaría poder ir todo el día calzando unos maravillosos tacones. De hecho, esa es una de las cosas que más nos fascina de la Reina Letizia, su capacidad para ir todo con salones con una altura impresionante. Sin embargo, cada vez nos dan más pereza. Estamos seguras de que la pandemia también tiene algo de culpa en esto, desde que nos bajamos de los tacones para quedarnos en casa en zapatillas, la vuelta a las alturas se nos ha hecho un poco cuesta arriba.

Pero todas tenemos claro que no hay mejor remate para un buen 'look' que unos tacones. La variedad de modelos entre los que podemos elegir es amplísima y, además de factores como el clima, las tendencias o el estilo personal, es importante a la hora de decantarnos por un determinado diseño. Pero también tiene que quedarte claro que el concepto: tacones cómodos existe, es posible y viable. Y un buen ejemplo de esto que todavía no te terminas de creer son los zapatos que hemos encontrado en H&M. Son elegantes, versátiles, atemporales y puedes incluirlos en tu armario a un precio más que asequible. Puede que acabes de descubrir tu mejor compra de la temporada.

En realidad, se trata de unos mules de la nueva colección de la firma sueca que han sido diseñados con tejido efecto piel de alta calidad, lo que significa que parecen cuero. Destaca su patrón de finas tiras cruzadas y un tacón cuadrado revestido a tono que a penas alcanza los 5 centímetros, concretamente, 4,5 centímetros. Posee plantilla fabricada, también, en piel sintética y suela acanalada, lo que hace que se adhieran mucho mejor al suelo. 100% comodidad asegurada.

Para simplificar, se trata de un zapato que reúne una serie de atributos que lo convierten en el modelo ideal para caminar bastante y aguantar con ellos puestos durante varias horas sin temer dolor de pies alguno. Así, es la opción perfecta, tanto si nos espera un día largo en la oficina, como si necesitamos un calzado para un acontecimiento especial en el que no paremos de bailar o dejemos de estar de pie; eso sí, mientras derrochamos estilo.

Lo mejor de todo, además de su comodidad claro, es el color, ya que el negro es perfecto para ceder el protagonismo al resto del 'look' que lleves. Se trata de un calzado perfecto para cuando necesitemos algo discreto, cuando no queremos que nuestros pies sean los protagonistas. Va a combinar de maravilla con cualquiera de los vestidos que ya tengas en mente para esta primavera. Solo te avisamos de un tema: son tan cómodos que crean vicio.