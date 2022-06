Así se lleva el gorro 'bucket', el accesorio más cool del verano que conquista playas y pasarelas

Las expertas en moda se ha rendido al encanto de los gorritos de pescador, un accesorio que muchas de nuestras firmas favoritas ya incluyen en sus nuevas colecciones; estos son los más buscados.

SILVIA VÁZQUEZ

Durante varias temporadas ha sido considerado el sombrero más complicado de defender, pero tras inundar pasarelas, Instagram, asfalto y playas, este verano 2022 los gorros 'bucket' están TAN de moda que es imposible no sentir la tentación de probarlos.

Con la aprobación de firmas de lujo a la vanguardia de las tendencias, como Jacquemus, Fendi o Missoni, y el visto bueno de todas nuestras firmas de cabecera (Zara, Mango, Bimba y Lola, Scalpers...), estos gorritos de pescador se han desprendido de sus connotaciones infantiles y se han alzado, junto con pañuelos y turbantes, como uno de los accesorios para la cabeza más repetidos de la temporada.

Su buena acogida no es ninguna sorpresa: no solo son prácticos y cómodos para protegernos del sol en esta época del año, sino que además añaden un toque de diversión 'naif' a cualquier look. ¿Lo mejor? Que actualmente podemos encontrar diseños en infinidad de colores, estampados y tejidos (los de crochet son un éxito asegurado), por lo que seguro encontrarás alguno que se adapte a tu estilo.

Cómo combinar tu 'bucket hat'

Otra buena noticia es que combinar este tipo de sombreros resulta muy sencillo, ya que tanto las pasarelas como las redes sociales están repletas de inspiración al respecto. ¡Solo hay que atreverse a lucirlo!

Por un lado, las grandes firmas nos proponen en sus desfiles 'outfits' urbanos ideales para el día a día en la ciudad, con faldas midi, sandalias de tiras o chaquetas impermeables rematadas por el comentado gorro 'bucket'; y, por otro, las reinas de Instagram ya han comenzado a mostrarnos cómo sacarle el máximo partido a pie de playa a este complemento viral junto a pareos, bikinis, bañadores y camisas amplias. ¡Nos encantan!

