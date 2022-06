El truco viral para atar bien las sandalias de tiras y que no se escurran al andar

Increíble pero cierto: nos estábamos atando mal las sandalias, de ahí que las tiras se nos caigan hasta el tobillo constantemente. Por suerte, hemos encontrado dos fórmulas para que esto no vuelva a ocurrir. ¡Toma nota!

SILVIA VÁZQUEZ

La temporada de sandalias ha comenzado oficialmente y, si estás al día de las tendencias, ya sabrás que hay un modelo que ha conquistado a las prescriptoras de estilo de todo el mundo. Nos referimos, por supuesto, a las sandalias de tiras trepadoras, esas que envuelven la pierna creando una especie de efecto red de plena actualidad y que quedan de lujo con tus vestidos y faldas.

Pero, si ya las has incluido en tu zapatero y las has probado, puede que te hayas encontrado con la dificultad de que las tiras no se quedan en su sitio y se van resbalando hasta hacerse un gurruño en el tobillo, especialmente si las llevas con medias. (Sí, exactamente el mismo quebradero de cabeza que nos provocaban las alpargatas con lazada antes de conocer el truco de estilista para atarlas bien y que los lazos no se caigan al andar).

Por ese motivo, no nos sorprende que las redes estén emocionadas con estos dos tips que se han convertido en hipervirales en los últimos días porque nos muestran la forma correcta de anudar las tiras de las sandalias para que no se escurran al andar... ¡y ahora siempre las lucimos perfectas!

El truco para atar bien las sandalias de tiras

La primera fórmula la hemos encontrado en el perfil de TikTok de la 'influencer' Miss Esi. ¿Su propuesta? Pasar las tiras por debajo de la suela de la sandalia antes de enrollarlas por la pierna; de forma que creamos una resistencia extra que mantiene los cordones en su sitio. Más sencillo imposible, y funciona de maravilla. ¡Chica lista!

La alternativa para las alpargatas de cintas

El segundo tutorial nos lo ofrece Rosa Iglesias, la asesora de imagen detrás de @elestilario. Ella lo ha llevado a cabo con unas alpargatas, aunque también funciona para que las tiras de las sandalias "no se aflojen al caminar y se mantengan impertérritas".

En sus propias palabras "solo tienes que darle una vuelta a la cinta antes de volver a pasarla por el tobillo", tal como vemos en el vídeo de Instagram. Asimismo, nos recomienda no apretar demasiado y no subirlas mucho por la pierna, de esa forma "quedarán más equilibradas" visualmente.