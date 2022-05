Turbante: el (inesperado) accesorio del verano 2022 que ya tiene el visto bueno de alfombras rojas, pasarelas y Zara

Esta temporada el turbante ha puesto de acuerdo a firmas punteras como Schiaparelli o Saint Laurent y a 'celebs' como Jessica Chastain o Cynthia Erivo, que lo lucieron en la gala MET 2022. Por supuesto, Zara también se apunta a la tendencia.

SILVIA VÁZQUEZ

Sorprendente, elegante y con extra de personalidad. Así es el turbante, ese accesorio que ha vuelto este verano 2022 para marcar la diferencia en cualquier look de invitada. Después de que las pasarelas de la temporada se fijaran en él, la alfombra roja de la Gala MET sirvió como escenario para el regreso triunfal de este complemento y, desde entonces, incluso alguna 'royal' le ha dado su beneplácito. ¿Te animas a lucirlo? Esto es todo lo que debes saber.

El turbante conquista las pasarelas

Son varias las firmas de lujo que incluyen esta pieza en sus colecciones de primavera-verano 2022. Saint Laurent lo usa como nota de color en azul Klein junto a un 'total black' ajustadísimo; Marine Serre lo propone estampado y Schiaparelli le presta una atención especial en su lookbook, donde aparecen varios modelos en blanco y negro, enrollados sobre sí mismos en tejido con efecto moiré.

Que estas firmas a la vanguardia coincidan en su fijación por los turbantes no es más que la evolución natural de los accesorios capilares -como las gorras y los 'bucket hats', ambos en el top de las tendencias- hacia una estética más sofisticada y elegante, apta para las invitadas más atrevidas.

La pieza que marca la diferencia en la alfombra roja

Las 'red carpets' no han tardado en recoger el testigo de las pasarelas, mostrándonos que el turbante puede ser una gran idea para las fechas señaladas de la mano (o, mejor dicho, sobre la cabeza) de diferentes 'celebrities' internacionales.

En la gala MET 2022, uno de los escaparates de tendencias más audaces de cada año, dos de los iconos de la noche apostaron por rematar sus looks con turbantes: Cynthia Erivo, que rindió homenaje a la cultura afroamericana inspirándose en un cuadro de Agostino Brunias ("las mujeres negras han hecho coronas de tela durante más tiempo del que te imaginas", se justificaba en Instagram), y Jessica Chastain, al más puro estilo pitonisa por obra y gracia de Gucci con un estilismo que recordaba a la protagonista de la película ' Sunset Boulevard' y cumplía con el 'Gilded Glamour' que exigía la etiqueta.

Lo llevan las 'royals': Máxima de Holanda, Grace Kelly, Isabel II...

Es probable que, como apasionada de la moda que es, la consorte de los Países Bajos no se perdiese la mencionada alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; así se explicaría que apenas unas horas después ella misma luciera un turbante sobre su cabeza. No es ninguna sorpresa que Máxima de Holanda redondee sus looks con un complemento capilar (en su repertorio se suceden los sombreros, tocados y diademas); no obstante no es habitual verla con este accesorio en concreto en un compromiso oficial. ¡Buena elección!

Ya antes que ella otras 'royals' los incluyeron en sus vestidores: es el caso de Grace Kelly, que los llevaba de forma informal junto a caftanes estampados, o de la reina Isabel II, que los lució en sus viajes a países como México o Nueva Zelanda en los años 70.

La versión nocturna: ¡el turbante joya!

De vuelta a la actualidad, si nos fijamos en la otra realeza -la de Instagram- comprobamos que los turbantes funcionan incluso de noche. Quien mejor lo defiende es la 'influencer' y estilista Erea Louro, una experta en el arte de llevar joyas en la cabeza, que ha ganado miles de 'likes' completando sus 'outfits' con este tipo de turbantes o coronas joya a las que también ha caído rendida Victoria Federica. ¡Pura fantasía!

Los 3 turbantes de Zara

Por supuesto, el buque insignia de Inditex también se ha apuntado a la tendencia y en estos momentos podemos encontrar en su tienda online 13 turbantes distintos, de tres estilos diferentes:

- siguiendo el hilo de la tendencia de llevar el pañuelo a la cabeza a modo pirata, Zara nos propone este turbante tipo casquete, satinado y estampado, y perfecto para días de playa.

- la declinación más elegante contiene una flor en relieve en la parte delantera y un drapeado en la trasera. Es justo lo que necesitas para elevar un look de invitada sobrio.

- sí, el turbante también tiene una versión fácil para principiantes y es esta, de estilo diadema, que cumple tanto la función estética como la práctica al recoger el pelo. ¡Nos encanta!