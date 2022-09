Chenoa arranca la semana con el 'total denim' que desearás recrear este otoño

Tan solo necesitas fichar una cazadora vaquera, combinar con tus jeans favoritos y obtendrás un 'lookazo' de experta.

Cecilia Franco

El mundo denim vuelve de nuevo a nuestro fondo de armario o, mejor dicho, nunca se ha ido. Este clásico tejido se ha convertido en el protagonista de cualquier look y ha acaparado todas las miradas, desde el 'street style' a la pasarela. Es algo que siempre volvemos a recordar o que encontramos en propuestas como la que nos lanza Chenoa.

No importa el tiempo que pase, las tendencias que aparezcan o las combinaciones que se hagan. Las prendas denim siempre están ahí respaldando nuestro fondo de armario. Generación tras generación estos diseños se han colado entre los mejores looks y se han proclamado claros vencedores. ¿Quién no ha tenido un vestido vaquero? ¿Una camisa vaquera? Todas en algún momento de nuestra vida hemos lucido alguna de estas prendas en sus diferentes tonalidades. Pero… ¿y si hablamos de jeans o de cazadoras vaqueras? Estas prendas se han convertido en la base de todo armario y cada nueva temporada aparecen para hacernos un breve recordatorio de todo lo que han aportado y aportarán a nuestra vida.

Entre todos esos recordatorios, queremos destacar especialmente la última propuesta de Chenoa. La cantante ha demostrado en diversas ocasiones que las prendas de fondo de armario son indispensables. De hecho, el triunfo de sus looks tienen bastante relación con todos los diseños más básicos. Y, si tuvo claro que para viajar era necesario llevar una sudadera 'oversize', ahora confirma que durante la temporada de entretiempo será imprescindible tener un fondo de armario perfectamente conformado y, por supuesto, estrenar alguna cazadora vaquera y combinar con jeans.

"A por la semana con actitud. Cabeza alta señores. Besos llenos de energía", ha comentado la cantante en su último post, al tiempo que mostró su 'total denim'. Chenoa avisa, y eso solo significa una cosa. Sí, ha llegado el momento de sacar la cazadora vaquera o de, por fin, renovar y estrenar nuevos modelos.

Puedes apostar por los clásicos, pero también animarte a descubrir diseños con detalles originales en nuestras tiendas 'favs'. Selecciona el diseño que más se adapte a tu fondo de armario, crea 'total looks' con otros diseños denim como ha hecho Chenoa y desborda 'estilazo' este otoño.