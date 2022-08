Vuelve o nunca se ha ido. El estampado de lunares o topos alcanza su máximo esplendor en la recta final del verano.

Cecilia Franco

Chenoa se ha convertido en todo un icono. Y no solo hablamos del mundo de la música, sino de las redes sociales. Con su naturalidad, espontaneidad, alegría y motivación, ha conseguido conquistar a su millón de seguidores. De hecho, es que además de ser una auténtica motivación a la hora de ayudarnos a ponernos en forma y mostrar su positividad en el día a día, no deja lugar a dudas que sus looks también son todo una reveladora fantasía y, si no, observa su propuesta para finalizar el verano.

La cantante ya es todo un referente de las redes sociales. A través de sus historias y sus post diarios en Instagram, muestra su día a día, pero también abre su armario de temporada para ayudarnos a confirmar todas nuestras sospechas. Y es que más allá de descubrirnos el vestido fresquito que soluciona cualquier look, tiene claro que hay ciertas tendencias que vuelven. O que, simplemente, nunca se fueron de nuestra vida.

El estampado de lunares o topos es ese estampado que perdura en el tiempo y que ha vestido de generación en generación. Aún así, con el paso del tiempo, este clásico tan 'chic' ha ido cobrando más vida y ha ido adaptándose a las tendencias de cada una de las generaciones. Sin embargo, y por mucho que nos empeñemos en innovar, estos estampados saben muy bien que su mayor protagonismo tiene lugar en la temporada primavera-verano y en prendas clásicas fresquitas de temporada. De hecho, podemos decir que nuestro armario de verano no estará completo, ni podrá finalizar, sin incluir un vestido como el que nos propone Chenoa.

¿Todavía sin lunares? Pues Chenoa nos anima a hacernos con un vestido de lunares para finalizar el verano con una puesta de sol inolvidable. Su vestido ceñido a la cintura y escote halter es el punto de partida que nos llevará a renovar e incorporar este estampado en nuestro armario actual. Y es que, definitivamente, este estampado ha vuelto con más fuerza que nunca y así lo han demostrado nuestras tiendas favoritas. Por ello, te proponemos algunas ideas para que incorpores el estampado de toda la vida, a la temporada actual. ¿Estás lista para despedir al verano con el estampado más 'chic' y vibrante?