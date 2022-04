Alessandra Ambrosio y sus 'looks' de Coachella que demuestran que sigue siendo la reina del festival y de todas las tendencias

La modelo está unida al festival de música más famoso del mundo desde los comienzos de su carrera. Tras dos años sin poder celebrarse, la brasileña ha vuelto a demostrar que nadie como ella para interpretar las tendencias de esta temporada en 'looks' festivaleros.

UXÍA B. URGOITI

Parece imposible, tras haber pasado todo lo que nos ha ocurrido, pero SÍ las cosas vuelven a la normalidad poco a poco. Uno de los acontecimientos que perdimos por culpa de la pandemia fueron los festivales de música. Durante dos años no hemos podido disfrutar de nuestras citas musicales favoritas cuando llega la primavera y el verano. Pero parece que en este 2022 vuelven y lo hacen con mucha fuerza.

El que cada temporada abre el camino de los certámenes musicales es Coachella, el más veterano de todos se celebra cerca de Los Ángeles en Estados Unidos y sus campos se llenan de famosos tanto encima del escenario como entre el público. Y una que nunca falla es la modelo Alessandra Ambrosio. La cosa es tan real que parece que hasta que no llega ella con su grupo de amigas, la fiesta no comienza. Siempre llegan juntas, como un troupe, combinadas en sus 'looks' y repartiendo alegría.

La modelo brasileña ha vuelto a demostrar que es la reina del festival californiano y que nadie como ella para enseñarnos cómo vamos a lucir esta primavera-verano en nuestras citas musicales, pero también por la calle. Alessandra es la que mejor interpreta el término 'boho chic' en cada una de sus apariciones, que se atreve con todo tipo de mezclas, y que es única con su estilo lúdico y relajado que experimenta con las últimas tendencias.

Pero la brasileña, por la que parece que no pasan los años, también es consciente de que el Coachella del 2022 no es el mismo que el de 2010 y que tiene que renovarse o morir en sus distintos 'looks'. Por eso durante estos días, los que ha durado el festival de música, Alessandra nos ha dado una verdadera lección de como adaptar lo que se lleva sin perder la esencia de la cita californiana.

Y la demostración perfecta de que sabe hacer esto como nadie lo tiene el 'look' que eligió el último día, con unos vaqueros 'overside', unas zapatillas 'Air Jordan' de Nike, un top en forma de pañuelo y una chaqueta estilo baseball. La reinterpretación perfecta del 'outfit' ideal para Coachella.

En su primera jornada en el Festival, la modelo si quiso rendir un homenaje al estilo tan característico del certamen, ese que ella domina como nadie con un mono de croché blanco, pero también lo quiso readaptar al momento estilístico que vivimos, mezclado el boho con lo noventero. Esto se traduce en un diseño calado 'cut-out' que mezcla con un bolso de flecos y sus típicas botas 'cowboy' y unas gafas rosas muy noventeras. Si tienes más de un festival de música este verano, toma buena nota de este estilismo. Estamos seguras de que vas a triunfar.

Por supuesto el crochet será tu mejor aliado, así que toma nota de algunas sugerencias que puedes encontrar en tus tiendas 'low cost' favoritas.