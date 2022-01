Todos los vaqueros que serán tendencia en 2022 (según las pasarelas)

Anchos, con rotos o aberturas y de cintura baja; así son algunos de los jeans que llevaremos sin parar este año.

SILVIA VÁZQUEZ

Renovarse y nunca morir. Ese podría ser el lema de los pantalones vaqueros porque, como ya sabrás, se renuevan cada temporada con infinidad de versiones y cortes, y siempre (SIEMPRE) consiguen colarse en todas las listas de tendencias. ¿Quieres saber cuáles son las del 2022? En Woman.es hemos estudiado a fondo las propuestas 'denim' de las pasarelas para contártelas todas. ¡Toma nota!

Vuelven los 2000, vuelve la cintura baja

Después de que musas del 'street style' como Bella Hadid o Dua Lipa los hayan lucido sobre el asfalto, los pantalones de talle bajo se han convertido en una de las piezas más repetidas de los desfiles de primavera/verano 2022. Pese a que todavía generan cierta controversia entre las compradoras, su auge es la prueba definitiva del regreso por todo lo alto de la estética dosmilera (especialmente al combinarlos con 'crop tops' o al dejar a la vista la ropa interior). ¿Preparada?

Vaqueros 'split', los favoritos de Instagram

Seguro que en tu 'feed' se repiten sin parar porque no hay 'it girl' que no haya posado con ellos ya. Y es que estos jeans con aberturas en los bajos (tanto en los laterales como en el frente) resultan tremendamente favorecedores ya que nos ayudan a sumar centímetros de forma visual. ¡Un nuevo imprescindible que añadir a tu colección!

¡Adiós, pitillo! ¡Hola, pantalones XXL!

Sí, los pitillo son auténticos 'salvalooks', pero las pasarelas llevan varias temporadas empeñadas en que les demos un descanso. Y, si hace algún tiempo proponían modelos rectos o de estilo 'boyfriend', este 2022 la alternativa destaca por el exceso de tela con diseños acampanados y 'oversize' que ofrecen un extra de comodidad sin caer en el desaliño. ¡Nos encantan!

Sí a los rotos

Es el momento de recuperar esos jeans con rotos, descosidos y desgarrones que tenías olvidados en el fondo de un cajón. Ahora son supertendencia en todas sus declinaciones, aunque la más repetida es de corte ancho y con rajas grandes a la altura de la rodilla.

Jeans con un 'twist', ¡todo vale!

Logos, 'patchwork', abalorios, estampados... este año podrás customizar tus vaqueros como más te guste y encontrar infinitas versiones en las tiendas; todas ellas pensadas para hacer de los pantalones la prenda estrella de cualquier look.

La falda vaquera, un 'must'

Hay vida más allá de tus jeans, por eso, si hablamos de tendencias 'denim', no podemos pasar por alto la importancia de las faldas vaqueras esta temporada. Las hemos visto en tamaño mini (de nuevo al más puro estilo años 2000), pero sobre todo se llevan largas.

Versión bermudas

Por último, debemos mencionar esta prenda que lleva varios años ganándole terrero a los shorts en las colecciones de verano y que este 2022 se repite sin parar, en tejido 'denim' y con siluetas anchas, en los desfiles de las grandes firmas. ¡Fíchalos bien!