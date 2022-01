Imposible resistirse a esta selección de básicos y modelos en tendencia que hemos fichado para protegernos del frío.

Julia García

Si a estas alturas de invierno aún no has encontrado un abrigo que te convenza para renovar los que tienes en tu armario no desesperes porque no estás sola, somos muchas las que nos encontramos en tu misma situación. Además, el hecho de que la temporada esté tan avanzada nos ha permitido haber analizado bien todas las opciones del mercado para poder elegir con la decisión bien meditada. Ya hemos visto todos por los que se han ido decantando influencers y celebrities.

Y no hay que olvidarse de algo fundamental, que las rebajas acaban de comenzar en nuestras firmas favoritas, lo que da como ventaja importante el hecho de que cualquier alternativa esté ahora a mejor precio que hace un par de meses.

Dicho esto, no podemos perder más tiempo, de modo que nos hemos puesto manos a la obra en busca de los modelos que de verdad merecen la pena. En Massimo Dutti, por ejemplo, hemos dado con muchos de ellos. Hay tantos abrigos interesantes que se nos antojan perfectos para nuestros looks que no nos ha quedado más remedio que hacer una pequeña selección que facilite aún más la tarea a la hora de acotar. En esta selección encontrarás diseños de dos tipos, por un lado clásicos a los que sabes puedes echar mano en cualquier momento, y, por el otro, los que son pura tendencia.

¿Básicos o tendencia?

Para el primer grupo reservamos uno de los básicos por excelencia, el abrigo camel largo, al igual que un par de piezas de lana en gris o con estampado a cuadros que sabes nunca pasan de moda y perfectamente encajan con estilismos más o menos desenfadados.

En el segundo conjunto, en cambio, el abanico es mucho más amplio porque hay espacio para capas –sorpresa indiscutible de la temporada–, para polares y para chaquetones acolchados, los grandes omnipresentes. Pura tendencia para crear looks de los que te sentirás muy orgullosa.

Todos garantizan protección máxima contra el frío a golpe de estilazo ¡y con descuentos de hasta el 50% en algunos casos! Ahora te toca a ti mover ficha para ver cuál terminas añadiendo en tu cesta de la compra virtual porque, si de algo no tenemos ninguna duda, es de que alguno terminará cayendo....