El gigante de Inditex siempre nos tiene preparadas numerosas y estilosas opciones para que escojamos la que más se adapte a nosotras.

Tamara Conde

Aunque los vestidos de punto se han convertido en uno de nuestros mejores aliados para esta temporada, por su comodidad y versatilidad, hay muchos otros vestidos de diseños y estilos diferentes que también consiguen conquistarnos año tras año y que se vuelven una opción a la que recurrir cuando no queremos ponernos un pantalón. Y aunque algunas no son partidarias de ponerse vestidos en esa época del año, no hay nada que unas medias no solucionen. Y hasta que llegue el frío de verdad, muchos de ellos también podrás lucirlos sin problema. Todo es cuestión de combinarlo de la manera apropiada dependiendo de la ocasión.

Y como Zara es el rey en lanzar todo tipo de vestidos (y prendas en general) y conseguir que todos nos enamoren, hemos hecho una selección de los que recogen las últimas tendencias más exitosas de este otoño-invierno, para que vayas a la última.

Un vestido negro para las noches más especiales

Fue gracias a la 'influencer' María Fernández-Rubíes que fichamos este maravilloso vestido y nos pareció un fantástico fondo de armario para aquellas que aún no tienen su 'little black dress'. Una prenda a la que podemos recurrir en numerosas ocasiones y que arregla cualquier look. En este caso, este vestido de Zara se vuelve incluso más especial gracias al detalle de los flecos que tiene en el bajo. Perfecto para tus mejores fiestas.

Con estampado 'tie-dye'

El gigante de Inditex ha lanzado una selección de vestidos que comparten un mismo patrón: el tul y el estampado 'tie dye' con una gama cromática perfecta para el otoño. Aunque los hay más coloridos, este en concreto nos ha parecido ideal para el día a día por sus tonalidades más neutras. Combinado con una blazer y unas zapatillas, tendrás un look elegante aunque desenfadado.

Para sumarte a la tendencia 'denim'

Si hay una tendencia que está arrasando por encima del resto, esa es la del tejido 'denim'. Lo podemos ver en todas sus formas y versiones, y las expertas en moda ya nos han dado el aviso de que vamos a seguir viéndolo a lo largo de la temporada. Por eso, un vestido vaquero no podía faltar en esta selección. Y este en concreto sienta de maravilla.

Vestido 'blazer'

Los vestidos estilo 'blazer' se convierten en una opción perfecta para cuando quieres ir elegante, pero te falta tiempo e imaginación. Zara ha combinado este diseño con la tendencia de falda de tablas y el resultado ha sido esta maravillosa pieza. En un gris azulado y con el detalle del cinturón, no te hará falta nada más que unas botas de caña alta para tener el look perfecto.

Con detalles 'cut out'

Y como hemos mencionado antes, los vestidos de punto son una de las mejores opciones para este otoño. Este vestido de canalé es ideal por su color verde, su escote redondo y sus aberturas en la cintura que le dan un toque atrevido.

Estilo camisero

Tampoco podía faltar una alternativa más fresquita para los días que no haga falta abrigarse tanto. Gracias a su estampado y al vuelo de la falda, este vestido camisero sentará de maravilla con unas botas cowboy (que también son tendencia).

Efecto piel

Y para acabar, el tejido que, sin ninguna duda, le está haciendo la competencia al 'denim' es el cuero. Aunque los pantalones y chaquetas efecto piel nos han conquistado, este vestido se ha metido en nuestra 'wishlist' de lleno.