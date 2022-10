La fórmula de estilo infalible y que nunca pasa de moda: el 'total denim' (y las infinitas maneras de llevarlo)

El tejido por excelencia de esta temporada otoño-invierno es el vaquero y no solo podremos verlo en pantalones.

Tamara Conde

No hay nada que nos guste más que ver cómo vuelve una tendencia que nos encantaba y que los últimos años ha estado guardada en el cajón de los recuerdos. Sucedió con los estampados retro y la pana procedente de los años 70, los pantalones de corte ancho y 'balloon' de los 80 y, por supuesto, 'crop tops', brillos y 'total looks denim' que arrasaron en la década de los 90. Y aunque es habitual que más de una de ellas se asome en el radar de tendencias, hay una en concreto que últimamente está captando más nuestra atención: el denim.

Con permiso del cuero, que también ha conquistado el 'street style' y los armarios de las 'celebrities', el tejido vaquero es el que más estamos viendo esta temporada. Y una apuesta al completo de este, pues combinar unos jeans con tu chaqueta vaquera favorita se ha convertido en el look con el que tendrás el éxito asegurado. Y a raíz de esto, son infinitas las combinaciones que hemos visto (y de las que vamos a coger inspiración) para llevar esta tendencia noventera que tanto nos gusta.

No solo los clásicos vaqueros y chaquetas van a salir de nuestro armario esta temporada, sino que vamos a poder hacernos con otras prendas del mismo tejido para darle la vuelta a esta tendencia. Desde faldas largas, hasta corsés, pasando por camisas y 'blazers', como la de Zara que Rocío Osorno se encargo de añadir a nuestra 'wishlist'. Incluso los calentadores de los años 2000 (sí, vuelven) y las botas arrugadas que fichamos de Rosalía están incorporando este tejido. Y no nos puede gustar más. Así, la moda del denim abre las puertas a diferentes opciones para adaptarla a nuestro estilo y gusto.

- El misterio de los vaqueros (agotados) de Zara que llegan, al fin, hasta la talla 50: ¿un paso al frente en la amplitud de tallaje?

- Chenoa arranca la semana con el 'total denim' que desearás recrear este otoño

La chaqueta que ya llevan todas las 'influencers'

Hay una prenda denim que ya se ha convertido en la favorita de muchas, pues no paramos de verla por redes sociales. Se trata de una cazadora 'crop' estilo 'patchwork' de la marca Sandro que no solo recoge la tendencia del momento, sino que tiene un diseño muy versátil y original que elevará todos los looks en los que decidas incorporarla.

No solo la ha estrenado ya Laura Escanes, sino que también la hemos podido ver en el perfil de Silvia Zamora y en el de María Lozano. Todas ellas han querido sumarse a la tendencia del momento completando sus estilismos con vaqueros de diversas tonalidades.