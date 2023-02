Shakira te crea una necesidad con los tenis más futuristas

El 'street style' y todas las expertas en moda han dado una verdadera lección magistral a la hora de combinar todo tipo de zapatillas. Hasta el punto de no encontrar un calzado mejor para cualquier propuesta diaria. De hecho, esto ha provocado que no puedas vivir sin un buen par de zapatillas. La comodidad que aportan, así como su 'estilazo', hace que se conviertan en las grandes protagonistas de looks como el de Shakira.