Serena Williams deslumbra en el US Open con sus tenis con más de 400 diamantes incrustados

La campeona de 23 Grand Slams debutó en su primer partido de la competición con un look de Nike diseñado por ella que le hizo brillar (literalmente) sobre la pista.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

"Diamonds are a girl's best friend" o al menos eso era lo que aseguraba Marilyn Monroe en 'Los caballeros las prefieren rubias', y parece que Serena Williams está de acuerdo con ella, ya que ayer entró en la pista del US Open en Flushing Meadows, Nueva York, con un look de lo más original y sofisticado, cubierta de diamantes desde la cabeza hasta los pies. Y es que, no sabemos si pretendía deslumbrar a su rival sobre la pista (cosa que consiguió, por cierto, al ganar a la montenegrina Danka Kovinić, por 6-3 y 6-3), o que el partido fuese un espectáculo digno de disfrutar desde todos los ángulos, pero lo cierto es que su look dejó boquiabiertos a los allí presentes y a la prensa de medio mundo.

Se trataba de un conjunto negro personalizado de Nike que ella misma había diseñado, y que estaba inspirado en los vestidos de las patinadoras artísticas. Estaba compuesto por un vestido con mangas transparentes, un corpiño con incrustaciones de diamantes que formaban constelaciones de estrellas y una falda de tul con seis capas (el mismo número de victorias que tiene en el US Open). Las zapatillas eran el modelo NikeCourt Flare 2, pero con el logo incrustado de diamantes, cordones con la punta dorada, sus iniciales grabadas en el mismo color y un total de 400 diamantes engastados a mano en colaboración con su firma de joyería, Serena Williams Jewelry.

Pero no pienses que la cosa quedó ahí, ya que la tenista cuidó absolutamente todos los detalles de su look, pues los brillantes no se quedaron en su outfit, sino que también llegaron a su cabeza gracias a una diadema de cristales y varios brillantitos diseminados por sus rizos, obra de la peluquera Nikki Nelms.

Por último, y ya que su hija estaba entre el público para animarla, decidió crear para ella el mismo conjunto pero en versión mini, por lo que pudimos verla vestida igualita que su mamá.

Estos días está además de enhorabuena, ya que 'Archetypes', el podcast de Meghan Markle en el que participa, acaba de ver la luz, y en el primer episodio, titulado 'El concepto erróneo de la ambición', ambas debaten acerca de varios temas, comenzando precisamente por el significado de la palabra 'ambición' aplicada a los diferentes contextos que las rodean.