Selena Gomez regresa al cine con este espectacular posado en el Festival de Cannes

Llegó y triunfó. Así ha sido este fin de semana el paso de Selena Gomez por el Festival de Cannes, uno de los más importantes del mundo, y cuya alfombra roja no solo es un escaparate cinematográfico sino toda una pasarela de moda. En él vemos algunas de las tendencias de la temporada y esos looks que prometen despuntar a lo largo de los meses. La actriz y cantante se encontraba en la Croisette para presentar su esperadísimo regreso al cine, y a la vista de las críticas, no le pudo ir mejor.