Selena Gomez no tiene por qué hablar de su peso, pero aun así se ve obligada a jutificarlo

Así lo pudimos ver a principios del pasado mes de agosto, cuando la también cantante publicó un vídeo en TikTok en el que aparecía descansando en su yate y doblando la siguiente frase: "¡Mete barriga! No voy a esconder nada. Las barrigas reales están volviendo a ser tendencia, ¿vale?". Entonces, volvió a abanderar el movimiento 'body positive' con una publicación que no hacía más que sumar 'me gusta' conforme pasaban las horas.