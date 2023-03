Sara Carbonero nos adelanta cuáles van a ser las zapatillas tendencia esta primavera

Lejos queda ya la época en la que las zapatillas eran propias solamente de los looks más desenfados o deportivos, y sino que se lo pregunten a Harper Beckham. Durante las últimas temporadas, las 'sneakers' han logrado hacerse su hueco en el mercado, convirtiéndose en uno de los calzados más exitosos (por no decir el que más). Temporada tras temporada, las zapatillas se han proclamado como la prenda estrella que tiene constantemente nueva propuestas tanto de modelos como formas de combinarlas. Y es que no solo sientan de maravilla con un estilismo casual, sino también con propuestas más elegantes como un total look de traje.