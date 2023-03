Nuestro armario pide a gritos una falda negra como la de Sara Carbonero

Que su evocador nombre no te engañe, la falda pareo no está ni mucho menos pensada para la playa. Lo que consigue es crear esa sensación relajada pero acompañando todo tipo de prendas que se te ocurran. Sara Carbonero, por ejemplo, ha ido a lo fácil ya que no ha tenido más que tirar de un discreto top blanco de manga larga y unas botas altas negras de tacón con medias tupidas debajo para conseguir así un look que funcione en clave nocturna.