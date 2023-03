La reina Letizia estrena un innovador vestido en el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo

Como era de esperar, y por el carácter de la reunión, no era de extrañar que la monarca apostara por uno de esos estilismos ‘working’ que usa casi a modo de uniforme de trabajo; correctos, pero discretos, para que la atención se centre en su labor y no en su look. Quizás eso es lo que resulte tan inspirador de este tipo de conjuntos, que se convierten en una referencia para los días de oficina más fríos del calendario que requieren de una explosión de color.