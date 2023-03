La reina Letizia estrena la chaqueta de Massimo Dutti más elegante para esta primavera

La esperadísima llegada de las altas temperaturas nos permiten despedirnos por fin de los abrigos y dar la bienvenida a las chaquetas de entretiempo, así como otras prendas propias de esta época del año. Y la reina Letizia no ha querido esperar para lucir un look de lo más primaveral, y lo ha hecho en su visita a Valladolid este martes 14 de marzo, concretamente para acudir a la segunda etapa del Tour del Talento, un proyecto de la fundación princesa de Girona para apoyar a los jóvenes de todos los rincones de España. La princesa Leonor es la presidenta de honor de esta fundación, pero al encontrarse estudiando en Gales no ha podido acompañar a su madre.