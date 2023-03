La reina Letizia recuerda sus días de peregrina con un traje verde botella

Después de despejar su agenda para el 8M, la reina Letizia ha retomado sus compromisos públicos este jueves 9 de marzo en Madrid. Esta no es la primera vez que no realiza apariciones en el Día Internacional de la Mujer: ni el año pasado ni en 2019, por ejemplo, programó actos para esa jornada; en cambio, en 2020 sí que asistió a un evento relacionado con mujeres, en concreto, la final de la Copa de la Reina de baloncesto femenino. La reina emérita doña Sofía también ha seguido esta misma línea, una decisión que, especialmente en el caso de doña Letizia Ortiz, no resulta extraña ya que la monarca se ha convertido en defensora y altavoz de las causas feministas, acudiendo a lo largo de todo el año a citas que reivindican la igualdad, el talento y el liderazgo de la mujer.