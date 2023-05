La reina Letizia acierta en la cena de gala con un vestido rojo y una tiara muy especial

Una visita de Estado siempre conlleva numerosos encuentros y, en consecuencia, un look perfecto para cada ocasión. Y la del Presidente y la Primera Dama de Colombia ocupa una gran parte de la agenda de los Reyes de esta semana. La mañana de este miércoles 3 de mayo arrancaban dichos compromisos, concretamente con el recibimiento oficial y en el cuál la reina Letizia no nos ha dejado indiferentes. Para esta ocasión tan especial, la monarca ha rescatado un vestido de Sfera que estrenó el año pasado para crear un look de inspiración nupcial perfecto.