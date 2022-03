El vestido negro de Lady Gaga para presumir de premio y tatuaje en Nueva York

La artista ha sido homenajeada por el círculo de críticos de cine de Nueva York por su trabajo en House of Gucci y ha acudido a la gala enfundada en un diseño cargado de sofisticación.

Julia García

Los fans de Lady Gaga pueden por fin respirar tranquilos porque su trabajo en la película House of Gucci acaba de ser reconocido. Después de haber recibido las críticas de Patrizia Reggiani, la esposa de Maurizio Gucci a la que interpreta en la cinta, de haberse convertido en la gran olvidada de los Oscar y de haberse quedado con la miel en los labios tras haberse ido con las manos vacías en las últimas ediciones de los premios BAFTA y los Critic's Choice Awards a pesar de su esfuerzo por haber estado omnipresente en ambas galas al mismo tiempo, la artista ha visto compensada su actuación.

La artista ha sido elegida por el New York Film Critics Circle como mejor actriz del año en una discreta ceremonia que ha tenido lugar en un conocido restaurante de la Gran Manzana y, dado que era una noche muy especial para ella, no ha querido dejar pasar la oportunidad de demostrar lo bien que se desenvuelve en este tipo de eventos.

El negro ha sido el color como también lo fue hace tan solo unos días en las galas anteriormente mencionadas, pero esta vez no ha sido con un diseño de terciopelo o uno de incrustaciones brillantes como los dos que lució entonces. En esta ocasión ha sido un vestido largo de escote palabra de honor tipo corpiño y una falda en dos capas firmado por Jason Wu el que ha sido el absoluto protagonista.

La pieza forma parte de la colección que el creador de origen taiwanés ha ideado para la próxima temporada otoño-invierno y que ha sido presentada en la Semana de la Moda de Nueva York hace escasas semanas. Un vestido cargado de sobriedad y elegancia al que la cantante y actriz solo le ha añadido un brazalete y unos pendientes de Tiffany & Co que brillaban gracias al clásico recogido que ha escogido como peinado.

No han sido las joyas las únicas que han destacado del look de Lady Gaga por el hecho de no haber llevado su melena suelta y de haber escogido un vestido como este que dejaba la espalda al descubierto en la parte superior. Gracias a esto hemos podido apreciar algunos de los tatuajes más destacados de la intérprete, como el que hace referencia a la canción La vie in rose de Édit Piaf, tema que interpreta en una de las escenas más aplaudidas de A Star is Born, por la que estuvo nominada al Oscar a la Mejor Actriz y a Mejor Canción Original por Shallow, galardón que se llevó a casa en el 2019.