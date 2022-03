Lady Gaga, omnipresente y glamourosa en dos alfombras rojas en una misma noche

La artista ha demostrado tener el don de la omnipresencia y la elegancia a su paso por los Bafta y los Critic's Choice Awards en un mismo lapso de tiempo.

María Aguirre Álvarez

Cuando el pasado mes de febrero el nombre de Lady Gaga no sonó en el momento en el que se anunciaron los nominados al Oscar a Mejor Actriz Protagonista por House of Gucci, las redes ardieron. Muchos consideraron entonces injusto que la actriz y cantante no optara a la preciada estatuilla pese a que sí lo había hecho previamente a los Globos de Oro y los SAG por este mismo trabajo –aunque no resultó ganadora en ninguno de ellos– y aún podía hacerse con un Critic's Choice o con un Bafta.

Tanto los galardones que otorga la Asociación de Elección de Críticos de Hollywood como los que organiza la Academia Británica de las Artes Cinematográficas tenían lugar en la noche del 13 de marzo por lo que aún tenía una oportunidad única de hacer doblete en esta misma categoría. Por desgracia no le ha salido a la artista como esperaba puesto que Jessica Chastain y Joanna Scanlan han sido las agraciadas, pero no ha querido dejar pasar la ocasión de mostrar que hay algo en lo que ella siempre gana y es sobre la alfombra roja.

¿Se puede estar en dos sitios separados por miles de kilómetros a la vez y derrochar glamour en ambos? Sí, si eres Lady Gaga. Parece que la multifacética artista tiene el don de la omnipresencia puesto que fue capaz de estar presente en la gala de los Bafta que tenía lugar en Londres al tiempo que figuraba con un look completamente distinto en la ceremonia de los Critic's Choice Awards que se desarrolló en Los Ángeles.

Una noche, dos looks

Primero pisó la alfombra roja desplegada en el Royal Albert Hall de Londres con motivo de los Premios Bafta enfundada en un vestido de silueta sirena, tirantes anchos y escote de vértigo forrado de terciopelo negro firmado por Ralph Lauren que acompañó de un coqueto bolso de plumas a tono y una espectacular gargantilla a juego con unos pendientes que quedaban escondidos entre su melena suelta peinada al estilo del viejo Hollywood con unas marcadas ondas.

Apenas unas horas más tarde y con la gran velada del cine británico concluida, llegó el turno de que los Critic's Choice Awards repartieran suerte en su 27ª edición celebrada en Los Ángeles y allí estaba de nuevo Lady Gaga.

El "truco" gracias al cual Lady Gaga había logrado aparecer en esta segunda entrega de premios es que lo hizo desde Londres. La intérprete no cambio de país en ningún momento pero de lo que sí cambio radicalmente fue de look ya que para este contexto prefirió apostar por un diseño diferente en negro y dorado que llevaba el sello de Gucci.

Un vestido creado por el sello capitaneado por Alessandro Michelle para la ocasión con falda dorada que presumía de cola e incrustaciones brillantes en la zona del vientre, pero cuyo escote negro con mangas de encaje y pequeñas lentejuelas bebía de uno de los diseños que ya habíamos visto sobre la pasarela cuando la firma italiana presentó su colección primavera-verano 2022.

Melena recogida y sombra de ojos avanillada completaban el poderoso estilismo junto con unos pendientes XL de Tiffany & Co.