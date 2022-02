La lista de nominados de los Oscar 2022 ha dejado alegrías pero también ausencias (en algunos casos, polémicas).

Clara Hernández

La lista de nominados a los Oscar 2022 ha cumplido pronósticos (por ejemplo, que 'El poder del perro', como ocurrió en los Globos de Oro, partiría como favorita). También, ha regalado gratas sorpresas (cuatro españoles están nominados a los galardones, entre ellos, Penélope Cruz y Javier Bardem). Y, por último, como es habitual, ha acusado algunas ausencias que, para algunos usuarios, han sido, literalmente, imperdonables.

A la cabeza de estas últimas figura el nombre de Lady Gaga, quien no figura en la lista de mejores actrices protagonistas por su papel en 'House of Gucci' pero sí entre los primeros trending topics del día, elevada por quienes consideran que es una injusticia que la cantante y actriz no haya sido considerada para esa categoría. Más aún después de haber sido nominada previamente por ese mismo papel en los Globos de Oro donde perdió contra Nicole Kidman), los SAG, los Critic's Choice o los BAFTA.

La actriz, que ya tiene un Oscar en su estantería (por la canción 'Shallow' a dueto con Bradley Cooper en la película 'A star is born') y que fue nominada por encarnar a Ally en esa misma cinta en 2019, parecía contar con oportunidades para colarse entre las cinco elegidas de esta edición después de que su trabajo hubiera sido alabado por crítica, compañeros (desde Al Pacino a Jared Leto, Alma Hayek o Ridley Scott) y público.

En la película, que bucea en los entresijos del asesinato de Maruizio Gucci, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, conocida como 'La Viuda Negra' y quien fuera esposa de Maurizio Gucci, a quien ella misma ordenó asesinar en 1995.

Basada en el libro 'The House of Gucci: A sensational Story of murder', la película recibió críticas divididas mientras que las interpretaciones de Lady Gaga y Jared Leto siempre han sido aplaudidas.

Las redes se han llenado de mensajes críticos con el criterio del jurado de los Oscar, que en lugar de a la artista ha preferido destacar a Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman o Kristen Stewart.

MÁS AUSENCIAS

Otros, además, han echado en falta en las nominaciones a otra actriz, Rachel Zegler, quien obtuvo recientemente un Globo de Oro por su papel protagonista en la película 'West Side Story'.

En cuanto actores, han sido los fans más fieles de Leonardo DiCaprio quienes han sentido que el protagonista de 'No mires arriba' no haya aparecido en la categoría de mejor actor protagonista (sin embargo, se han reconciliado con la lista cuando han visto que la película que este protagoniza junto a Jennifer Lawrence, la cual contaba con tantos fans como detractores, había obtenido cuatro nominaciones

Catriona Balfe, nominada a los Globos de Oro en la categoría mejor actriz de reparto por 'Belfast', también ha sorprendido a algunos seguidores de dicha película. Y es que, definitivamente, es imposible que estén todos. ¡Próxima vez!