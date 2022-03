Penélope Cruz, en plena cuenta atrás para los Oscar, recoge un nuevo premio y se suma a la tendencia de alfombra roja más elegante

Mientras Hollywood se prepara para su gran noche, el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara rinde homenaje a la actriz entregándole el prestigioso premio Montecito por su papel en 'Madres paralelas'. Y adoramos su look de Chanel.

SILVIA VÁZQUEZ

Penélope Cruz está pletórica. Acaba de estrenar la cinta de espías 'Agentes 355' (junto a Jessica Chastain, Diane Kruger y Lupita Nyong'o) y la comedia 'Competencia oficial' (en la que se reencuentra en la pantalla con Antonio Banderas) y, mientras tanto, su papel en 'Madres Paralelas' no deja de darle alegrías.

Ha sido precisamente su trabajo en la película de Pedro Almodóvar el que le ha valido la nominación al Goya y al Feroz en nuestro país, además del reconocimiento internacional del mundo del cine: el próximo 28 de marzo sabremos si finalmente se alza con el Oscar a Mejor Actriz, pero hasta entonces la madrileña puede presumir de haber ganado gracias a esta interpretación la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia, el galardón a mejor interpretación de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA) o, esta misma semana, el Montecito Award del Festival de Santa Bárbara.

Ataviada con un majestuoso vestido con capa, una tendencia muy presente en las alfombras rojas de este invierno, Penélope Cruz ha acaparado los flashes con un 'total look' burdeos de la colección prefall 2022 de Chanel (firma de la que es embajadora y para la que suele confiar en las grandes ocasiones). Las joyas -unos pendientes largos y un gran broche en el pecho- ostentan un gran protagonismo y, en cuanto a los gestos de belleza, su maquillaje de labios a tono y un moño alto rematan con elegancia su estilismo.

Aunque se trata de un certamen menor del circuito de festivales, esta cita en Santa Bárbara es especialmente estratégica de cara a los Premios Oscar, que se celebran en apenas tres semanas y para los que la española está muy bien posicionada.

En la gran noche de Hollywood competirá en la misma categoría que Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye'; Olivia Colman por 'La hija Oscura'; Kristen Stewart por 'Spencer'; y Nicole Kidman por 'Being the Ricardos', el mismo título por el que su marido, Javier Bardem, podría alzarse con el galardón a Mejor Actor Protagonista.

Curiosamente, el propio Bardem tiene también en su palmarés un premio Montecito; un reconocimiento que han recibido anteriormente artistas de la talla de Amanda Seyfried, Lupita Nyong'o, Jennifer Aniston, Kate Winslet o Naomi Watts.

"Las últimas dos horas me las he pasado llorando", confesó Pe poco después de anunciarse su nominación al Oscar. "Estoy muy contenta, muy impresionada, no me lo esperaba. Era un año muy difícil, con tan buen cine. Estar nominada con una película de Pedro, estarlo a la vez que Javier...". Ahora por fin comienza la cuenta atrás. ¡Mucha suerte!