La actriz volvió a revolucionar la alfombra roja de los Premios Goya 2022.

Clara Hernández

Las apariciones de Najwa Nimri en la alfombra roja de los Premios Goya (o de cualquier otra ceremonia) siempre llegan rodeadas de expectación, ya que a la actriz de 'La Casa de papel' le gusta desfilar con looks que raramente pasan inadvertidos, incluso en aquellos casos en los que apuesta por la sencillez negra más extrema y minimalista.

Un año después de que su paso por la escasamente concurrida gala de los Goya 2021 generara cierta polémica (algunos pusieron en duda que su preciosa mascarilla traslúcida, que este año han lucido más actrices, cumpliera con las medidas de protección adecuadas) y tras transformarse hace dos semanas en la 'femme fatale' de los Premios Feroz, este sábado, 12 de febrero, en los Premios Goya 2022, Najwa Nimri ha optado por un vestidazo de Givenchy recorrido por apliques brillantes con cuello halter que por la parte superior era negro y, al alcanzar la cadera, se transformaba en colores caramelo y anaranjados hasta llegar al blanco de unas plumas. Una blazer negra sobre los hombros ha sido la prenda más 'casual' con la que ha puesto el broche final a su estilismo. Y la mezcla funciona de maravilla.

Aunque no estuviera nominada a ningún premio Goya (estos no contemplan ninguna categoría de series, el formato en el que Najwa Nimri trabaja más actualmente) la actriz nacida en Pamplona ha sido una de las presencias en la alfombra roja que ha arrancado más aplausos entre los fans que se agolpaban en los accesos a la ceremonia y que en la última edición de los Premios Feroz le regalaron montones de muñecos de unicornios en referencia a la serie 'La Casa de papel'. Esta vez no ha habido muñecos, pero muchos selfies y autógrafos.

Además de 'La Casa de Papel', Najwa Nimri se dispone a unirse al elenco de '30 monedas', la serie de Álex de la Iglesia que prepara su segunda temporada para HBO Max. ¿Tal vez otra villana? Pronto lo descubriremos.

