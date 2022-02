La actriz, nominada a mejor actriz de reparto por su papel en Madres paralelas, ha vuelto a sorprender con su rompedor look confeccionado a media por Balmain.

La presencia de Milena Smit sobre una alfombra roja siempre es garantía de riesgo y, por tanto, de éxito. Nunca defrauda y tampoco lo ha hecho a su llegada a los Premios Goya en calidad de nominada a mejor actriz de reparto por su papel en Madres Paralelas, categoría en la que competía contra Nora Navas, Sonia Almarcha y su compañera en la película de Pedro Almodóvar, Aitana Sánchez Gijón.

No era esta la primera vez que optaba a una estatuilla ya que el año pasado en 2021 fue por la cinta No matarás por la que casi se lleva el galardón a mejor actriz revelación. Entonces escogió un rompedor look formado por un vestido de Givenchy dorado que llevaba incorporado un cinturón del que colgaban varios candados y lo completó con un no menos sorprendente tatuaje facial en la parte derecha del rostro.

Esta vez se ha superado con creces gracias a una pieza salida del taller de Balmain expresamente para la ocasión, ya que la célebre casa francesa ha creado desde cero este conjunto formado por un crop top corto creado con una técnica de pan de oro y silicona flexible inspirada en la técnica japonesa conocida como kintsugi a base de cadenas doradas y una sobredimensional falda de seda inspirada en la tradición de alta costura de las que se confeccionaban en crinolina en el siglo XIX.

Una auténtica maravilla salida del imaginario de Olivier Rousteing a la que unos pendientes de oro y una serie de anillos, todo joyas de Cartier, han servido junto con unos zapatos de Aquazzura de accesorios del look en negro y dorado de Milena Smit en una noche en la que muchas otras invitadas han optado por estos mismos tonos en versiones my distintas.

La actriz, que ha elegido como peinado una larguísima trenza que dejaba su rostro despejado maquillado con un doble eyeliner, ha viajado hasta Valencia desde Málaga, donde se encuentra en pleno rodaje de La chica de nieve, la adaptación por parte de Netflix en formato serie de la novela de Javier Castillo, en la que comparte protagonismo con José Coronado, Aixa Villagran y Tristán Ulloa, entre otros.