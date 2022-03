Jessica Chastain y Kristen Stewart las dos formas más elegantes para ir de negro a la cena de nominados a los Oscar

Se acerca la gran noche de Hollywood y han querido celebrarlo con un tradicional encuentro entre los que optan a la preciada estatuilla en alguna categoría.

María Aguirre Álvarez

El próximo 27 de marzo tendrá lugar una nueva edición de la gala de los Premios Oscar, la cual estará presentada por primera vez por tres mujeres –Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall– y volverá a contar con una alfombra roja presencial que se espera memorable después de que la pandemia obligara a limitar el aforo y variar el tradicional formato. Pero sobre todo lo que se espera con ansia de esa noche es el anuncio de los nombres de los grandes elegidos, los que quedarán grabados para siempre en la historia de Hollywood por sus trabajos a lo largo del 2021.

Cruzamos los dedos para que alguno de esos nombres sea el de Alberto Iglesias, el de Alberto Mielgo, el de Javier Bardem o el de Penélope Cruz, los cuatro españoles que optan a estatuilla en las categorías de mejor música original, mejor corto de animación, mejor actor protagonista y mejor actriz protagonista respectivamente.

Penélope Cruz compite en esta última esfera por su labor en Madres paralelas con otros pesos pesados de la industria: Nicole Kidman, compañera de su marido en Being the Ricardos, Olivia Colman por La hija oscura, Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye y Kristen Stewart por Spencer. Con las dos últimas precisamente se encontró en la tradicional cena en honor a los nominados que cada año se celebra semanas antes de que se conozca el fallo de los galardones y fue allí donde cada una demostró a su estilo que su buen hacer no es solo delante de las cámaras, también en cuestión de moda.

Aunque la actriz española, quien ya tiene un Oscar por Vicky Cristina Barcelona sorprendió con un look rosa firmado por Chanel, el color de la velada fue el negro, el escogido por Jessica Chastain gracias a un vestido salido de la colección otoño-invierno de Gucci que recientemente hemos visto sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Milán y que destaca por su pronunciado escote en uve que se alarga hasta la cintura y sus elegantes volantes en los puños de las mangas largas.

Lo combinó con unas sandalias a juego de altísimo tacón y plataforma y unos discretos pendientes de esmeraldas que se perdían entre su larga melena pelirroja que peinó suelta con raya a un lado y suaves ondas.

Kristen Stewart, por su parte, también confió en el siempre elegante negro pero de un modo completamente distinto. Lo suyo fue un pantalón de pinzas de talle alto y pernera ancha para el que escogió como parte superior una chaqueta joya gracias a los detalles metalizados de sus mangas a la que abrochó solo el botón superior para dar un aire de top, todo de su firma de cabecera, Chanel.

Completaban su estilismo unos botines de Andrea Wazen, un par de anillos y un recogido que hacía destacar aún más su maquillaje centrado en una mirada intensa con ojos ahumados.