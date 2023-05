Ya sabemos cuándo empezarán las rebajas de verano en Zara

La llegada del verano no solo nos trae consigo las esperadísimas vacaciones, darnos un chapuzón en la playa o disfrutar más del tiempo libre, sino algo con lo que llevamos soñando meses, en concreto desde enero. Nos referimos a las rebajas, ese momento en el que podemos adquirir prendas o accesorios que nos encantan pero que, por razones de presupuesto, no nos podemos permitir. Seguro que le has echado el ojo a un bolso o a unas sandalias con las que querrás presumir estos meses de calor y buen tiempo y que tienes marcado en tu agenda para que no se te olviden.