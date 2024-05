¿Cuándo comienzan las rebajas de verano 2024 en Stradivarius, Mango o Zara?

Atrás quedó el 1 de julio como fecha de inicio de las campañas de descuentos ya que, desde hace una década, los comercios ya no tienen restricciones, por lo que cada tienda o marca establece su periodo de chollos. Y como seguramente nuestra lista de deseos es infinita, lo mejor es organizarse y tener claro desde el primer momento qué es lo que más necesitamos y si nos merece la pena apostar por ese vestido boho que sienta de maravilla cuando estamos bronceadas o esas sandalias que no nos quitaremos en las próximas semanas. De esta forma, estate atenta y no te pierdas ni un solo detalle de cuándo empiezan las rebajas en Zara, Mango, Stradivarius, o H&M. Nos lo agradecerás.