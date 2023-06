Comienzan las rebajas de verano en Zara, El Corte Inglés y Bimba y Lola

Cada vez que comienzan las rebajas, nuestra famosa 'wish list' se llena de ideas. Si tienes alguna prenda, zapatos o accesorio fichados para las rebajas de verano, esta noticia te interesa. Porque atrás quedó el 1 de julio como fecha de inicio de las campañas de descuentos ya que, desde hace una década, los comercios ya no tienen restricciones, por lo que cada tienda o marca establece su periodo de chollos. Solo coinciden en el final, el 31 de agosto, así que estate atenta y no te pierdas ni un solo detalle de cuándo empiezan las rebajas en Zara, El Corte Inglés y Bimba y Lola... Porque ya sabes que quien no corre, vuela.