Angelina Jolie nos inspira para nuestras compras de rebajas de Mango con un vestido ideal para el día a día

Sin embargo, este proyecto no verá la luz hasta octubre. Hasta entonces deberemos conformarnos con lo que llevamos haciendo varios años: coger los estilismos de la actriz como referencia para poder construir looks rompedores como los suyos. En una de sus ultimas apariciones en las calles de Nueva York lucía un vestido negro midi cruzado con escote de pico que ya hemos fichado para este verano, no solo por ser todo un clásico que nunca falla, sino también porque es una de esas prendas negras 'efecto tipazo'.