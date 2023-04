Conjunto de lino + chaleco sastre: el look de Rania de Jordania que vamos a copiar este verano

Si hace unos días era la reina Letizia la que nos inspiraba con un look de invitada 'made in Spain', ahora ha sido Rania de Jordania la encargada de conquistarnos con un estilismo working ideal para su jornada de trabajo. Entre su apretada agenda, la reina consorte ha acudido a una cita con jóvenes emprendedores y para ello ha lucido un look serio, elegante y muy apropiado para esta temporada.