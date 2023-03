El bolso de Rania de Jordania con el que podemos inaugurar los looks de primavera

Hace tan solo unos días que ha empezado oficialmente la primavera, pero nosotras no hacemos otra cosa que pensar en looks de entretiempo e incluso fichar las prendas más bonitas de cara al verano. Blusas estampadas, vestidos fresquitos, e incluso sandalias, nuestra 'wishlist' ha cambiado completamente las tornas para dar la bienvenida a la nueva temporada de primavera-verano 2023. Temporada que, como todas, viene cargada de nuevas tendencias a las que sumarnos, como pueden ser las faldas vaqueras largas con los que formar un estilismo de lo más rompedor o los brazaletes para completar los looks de invitada que se avecinan.