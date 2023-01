El look de María Fernández Rubíes que te convencerá para sumar un peto vaquero a tu armario (aunque no estés embarazada)

La 'influencer' española, que se encuentra en la recta final de su embarazo, no deja de sorprender a sus fanáticos con todo tipo de propuestas funcionales y prácticas, que mantienen un plus de tendencia y glamour realmente atractivo. Hoy mismo compartía nuevas imágenes de su reciente viaje a Miami, tal y como ella misma confesaba en Instagram, enfundada en un peto vaquero largo que no ha pasado por alto entre sus seguidores. Una opción realmente práctica para su avanzado estado de gestación, que le permite estar cómoda sin problema, pero también para cualquier amante del denim y de las últimas tendencias.