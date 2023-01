El vestido negro de Massimo Dutti de María Fernández Rubíes en Fin de Año es tan bonito y favorecedor que vas a querer copiarle incluso después de Navidad

El 2023 ha comenzado y, como no podía ser de otra manera, nuestro 'feed' de Instagram se ha llenado de imágenes de famosas e 'influencers' celebrando la que para muchas es una de las citas más especiales, Nochevieja. Mesas decoradas a detalle, vídeos caseros junto a familiares y amigos, bonitas estampas frente al árbol y, cómo no, un sinfín de instantáneas de los que han sido sus looks definitivos para esta fecha tan señalada. Lo que verdaderamente ansiaban los amantes de la moda.