Ficha los pantalones efecto piel de Paula Echevarría que hacen tipazo y vas a querer combinar con tus botines favoritos

Para completar uno de los primeros looks del año, Paula Echevarría ha recurrido a un amuleto que nunca falla, los botines negros de tacón cómodo. Un calzado que no falta en ningún guardarropa, sin distinguir edad o estilo, y que logra pasar de look a 'lookazo' en cuestión de segundos. Un gorro de lana con gran pompón era el accesorio que ponía el broche final y con el que la actriz se refugiaba del frío madrileño de este comienzo de año.