El look más salvaje de Paula Echevarría: trenza XL y vestido animal print

No hay look con el que no consiga sorprender. A sus 45 años, Paula Echevarría es una fuente de inspiración continua y la verdadera demostración de que está al tanto de todas las tendencias del momento. La actriz, a pesar de mantenerse fiel en numerosas ocasiones a su estilo y su gusto, también es capaz de salir de su zona de 'confort' y atreverse con prendas, accesorios y peinados más rompedores. Y sabe lucirlos a la perfección. Ese ha sido el caso de su última propuesta para el programa que ocupa su agenda los sábados, 'Got Talent'. Un look que nos ha sorprendido de los pies a la cabeza y que, una vez más, nos servirá de referencia.