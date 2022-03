Juan Vidal: "Ser sostenible será una obligación para poder existir en el mercado de la moda el día de mañana"

Su firma está presente en los vestidores de la reina Letizia, Rosalía o Kendall Jenner; ha sido distinguido con algunos de los premios más importantes de la industria y, además, inspira a los jóvenes creadores del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid.

SILVIA VÁZQUEZ

A Juan Vidal la pasión por la moda le va en la sangre. Cuarta generación de una familia de sastres de Elda (Alicante), se crió entre los patrones y las telas de la tienda multimarca de sus padres, ahora reconvertida en su taller y boutique insignia.

Con una carrera consolidada en la que destacan el Premio Nacional de moda concedido por el Ministerio de Industria o el Premio de Moda de la Comunidad de Madrid, el diseñador compagina su su trabajo como director creativo de la firma que lleva su nombre con el de profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí dirige junto a Nuria Ramírez, directora de sostenibilidad de H&M España, el proyecto CSDMM x H&M Circular Program del grado oficial de Diseño de Moda, dedicado a impulsar la formación en moda circular de las futuras generaciones de diseñadores. Hablamos con ambos sobre el presente y el futuro de la industria en nuestro país.

Diseñador y profesor. ¿Cómo compaginas estas dos facetas en tu día a día?

Juan Vidal (JV): Ser profesor es algo que no me había planteado pero ya son 5 años los que llevo formando futuros diseñadores y la verdad es que no resulta demasiado complejo puesto que lo considero un 'win to win': conozco la materia y me resulta gratificante compartir inquietudes con generaciones más jóvenes, tanto ellos como yo aprendemos los unos de los otros.

Según tu experiencia con los estudiantes del CSDMM-UPM, ¿qué podemos esperar de estos jóvenes creadores?

JV: Las nuevas generaciones entienden la moda de una forma más visceral y pasional, con un enfoque mucho más independiente y nicho, gracias a una forma de comunicarse, conectar, y darse a conocer, que generaciones previas a la era de internet no tenían al alcance. Por este motivo la diversidad de propuestas y visión es más amplia y rica en contenidos.

¿Qué pueden aportar estas promesas a la industria de la moda española?

JV: Un enfoque más intimista e independiente, alejado de las plataformas habituales y abrazando la pluralidad del mundo.

Hablando de las nuevas generaciones, muchas artistas jóvenes y con estilo propio de nuestro país (como Úrsula Corberó, Rosalía, Georgina Amorós…) han lucido tus diseños. ¿Por qué crees que conectas tan bien con el público más 'millennial'?

JV: Mi trabajo conecta con lo emocional y la sensibilidad, creo que son emociones que forman parte del ser humano independiente a la generación que perteneces.

De hecho, también has vestido a la reina Letizia, ¿cuál es tu secreto para llegar a armarios y personalidades tan diferentes?

JV: No haciendo distinción. Creo que todos tenemos algún momento en el que necesitamos vestirnos de una determinada manera, independientemente de a dónde pertenezcamos.

A nivel internacional también 'celebs' como Lady Gaga o Kendall Jenner han confiado en tu firma. ¿Impresiona?

JV: Se siente orgullo y alegría, anima a continuar y ayuda a que tu trabajo viaje a nuevos públicos.

Hablemos de sostenibilidad. ¿Cómo la aplicas a los diseños de tu marca?

JV: Hasta ahora me consideraba sostenible por tener una producción pequeña y trabajar de forma artesana. A esto le sumamos que estoy entrando en una nueva etapa donde por fin hemos conseguido tener un sello de garantía utilizando una serie de tejidos que se producen a partir de reciclar y cuidar el planeta. La nueva colección que estamos preparando ya cuenta con ese sello.

Precisamente la sostenibilidad es la piedra angular del proyecto 'CSDMM & H&M Circular Program', ¿cuál es el propósito de esta colaboración?

JV: Formar a las nuevas generaciones dentro de un marco sostenible, puesto que el día de mañana será una obligación para poder existir en el mercado.

Nuria Ramírez (NR): Se trata de un proyecto que promueve la formación en moda circular de las futuras promesas del diseño; el programa está dirigido por nosotros y, junto con otros profesionales, los jóvenes diseñadores entran en contacto con la realidad de la industria textil y reciben formación sobre moda sostenible.

H&M es una firma que destaca por su compromiso con el medio ambiente, ¿qué os aporta esta alianza? ¿Y qué pueden aportar los jóvenes a una firma tan consolidada?

JV: Nos aporta credibilidad y confianza y a los alumnos les conecta con una realidad impagable; gracias a H&M están conociendo cómo se funciona dentro de un equipo de diseño, las exigencias y demandas de una marca, y a su vez les abre puertas comunicacionales desarrollando ejercicios creativos muy concretos, que H&M ayudará con la comunicación de los mismos.

NR: El CSDMM es una institución de referencia en formación en moda. Para nosotros la colaboración es un valor fundamental. Apoyar a generaciones futuras y talentos emergentes mientras trabajamos la sostenibilidad con ellos es una de las formas de liderar el cambio hacia una moda circular. Además colaborando con ellos en los proyectos, nos han transmitido toda su inspiración y creatividad, esta siendo un proceso de aprendizaje mutuo en el que estamos profundizando también en sus intereses e inquietudes como futuros diseñadores.

Parece que los nuevos diseñadores tienen cada vez más integrados conceptos como innovación, sostenibilidad o reutilización. ¿Es la moda circular el único futuro posible para una industria demasiado contaminante hasta la fecha?

JV: En mi opinión absolutamente sí. Llevo tiempo diciendo que la sostenibilidad mas que una herramienta de marketing, va a ser una obligación inherente a cualquier proyecto de moda.

NR:Lo es. Dos de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro planeta hoy en día son el cambio climático y el agotamiento de los recursos. Por ello, nuestra ambición es ser positivos en el clima en 2040 y tener un impacto neto positivo en la biodiversidad, y para conseguirlo aplicar un enfoque circular es clave. Esto significa pasar de un modelo lineal -tomar, usar, desechar- a un modelo circular en el que maximizamos el valor de los productos y recursos reutilizándolos más hasta que finalmente los reciclamos. Más del 70% de la huella de los productos se determina en la fase de diseño. Si diseñamos teniendo en cuenta la circularidad, podemos crear un poderoso cambio hacia una industria de la moda más sostenible. Por eso estamos desarrollando una herramienta para tomar mejores decisiones de diseño.

Es innegable que la industria avanza hacia un futuro más sostenible, pero ¿crees que es realmente compatible con el consumidor actual?

JV: El camino es largo, creo que la base está en la educación, es difícil cambiar las costumbres, los malos hábitos de un consumidor habituado a una forma muy concreta de consumo, pero para estamos formando a las nuevas generaciones.

NR: Yo creo que hay dos tipos de consumidores. Están los que buscan activamente materiales sostenibles, por lo que se entusiasman con las innovaciones que introducimos en colecciones como Innovation Stories. A otros les encanta la moda y, por tanto, se enamoran de prendas de colecciones como las que acabo de mencionar. Y cuando además descubren el elemento de sostenibilidad, se enamoran todavía más y es como la guinda del pastel. En cualquier caso, es maravilloso que los consumidores ahora crean realmente que la moda sostenible es deseable.

Como consumidores, ¿el primer paso para ser más sostenibles sería comprar menos? ¿Qué alternativas tenemos?

JV: El primer paso es educar, y que mejor forma de hacerlo que con el ejemplo. Deberíamos tener un consumo más responsable, apostar más por productos nacionales con un control y una trazabilidad de confianza, apoyar nuestra comunidad y nuestros creativos y, por su puesto, dar un mayor uso a aquello que adquirimos. Se puede seguir consumiendo, pero poco a poco habrá que modular el qué y el cómo.