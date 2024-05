Paloma Cuevas deslumbra con un vestido de Rosa Clará en la boda de Carmen Ballesteros: un modelo muy exclusivo

Paloma Cuevas es todo un icono de estilo y elegancia reconocido en nuestro país. Ella acierta con todos sus looks y eleva a lo más alto cualquier pieza. Su elegancia innata destaca en todos sus looks, pero aún resalta más cuando hablamos de un look de invitada. Paloma Cuevas eleva cualquier look con su presencia y su estilo como invitada siempre es impecable. De hecho, lo ha vuelto a demostrar en la boda de Carmen Ballesteros Botín con Juan Diego García, enlace celebrado el pasado fin de semana.