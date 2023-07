Nuria Roca tiene el vestido fluido perfecto para llevar con menorquinas de plataforma

En el último momento, a días de sumergirnos en nuestras vacaciones, podemos sentirnos un poco perdidas. Sabemos que es complicado seleccionar y crear la maleta perfecta para que en el destino en cuestión no nos falte de nada. Pero ahí está Nuria Roca, directamente desde Menorca, para darnos algunas pistas de cuáles son los imprescindibles que no pueden faltar en nuestros looks de verano y que son un acierto.