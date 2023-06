Nuria Roca estrena el pantalón más fresquito del verano

Nuria Roca ya ha podido hacer la primera escapada del verano. Y, para inaugurar este esperado momento, lo ha hecho como solo ella sabe hacerlo, con un look por todo lo alto. La presentadora y colaboradora de ‘El Hormiguero’ disfruta de unos días de descanso en Málaga, ha gozado de las mejores vistas al mar y ya ha podido saborear la frescura del verano cerca de la playa. Pero también ha podido estrenar looks playeros que, por supuesto, no han pasado desapercibidos.