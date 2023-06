Nuria Roca lo tiene claro: si llegan el flúor, llega el verano

No obstante, las predicciones dicen ahora que este fin de semana nos vamos a enterar bien de lo que es el calor y el verano en España y de eso es muy consciente Nuria Roca, que ya ha reestrenado uno de sus habituales 'looks' de verano, en los que no faltan los 'crop tops' y, sobre todo, los colores flúor. Y es que no es la primera vez que mencionamos que estas tontalidades no hacen sino sumar el espíritu del verano y que, por eso mismo, son las más elegidas a la hora de plantearse una manicura o una pedicura.